В Уфе прибыло полку снегуборочной техники

Вчера, 22 декабря, документы на технику руководителям жилищных организаций вручил первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов.
- Эта техника из Беларуси нам хорошо известна своим высоким качеством. Она успела хорошо зарекомендовать себя в деле. Мы будем продолжать планомерно пополнять автопарк спецтехники, чтобы качественно содержать городские улицы и дворы на протяжении всего года, - об этом сообщил на очередном совещании в администрации города Салават Хусаинов.
По его словам, приобретение тракторов «Беларус» для жилищных служб города – это одно из направлений сотрудничества между Уфой и Минском в свете недавних событий, когда был подписан меморандум об объявлении Уфы и Минска городами-побратимами.
По данным мэрии, в целом за последние годы на баланс городских служб поступило более 60 единиц специализированной коммунальной техники, в числе которой есть и мусоровозы, и снегоуборочные машины, и средства малой механизации.
Для справки
Сейчас, по официальным данным, на балансе коммунальных служб города находятся 410 единиц техники, общий износ которой составляет 83%. Попытки обновить этот автопарк при помощи республиканского бюджета не увенчались пока успехом. Обещанные весной средства на эти цели из казны региона выделены не были. По это причине мэрия решила закрепить участки городской территории за различными уфимскими предприятиями, а в случае снежного коллапса нанимать технику в аренду и предприятий для уборки города.