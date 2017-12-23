В Уфе прибыло полку снегуборочной техники

Автопарк столичных коммунальщиков пополнился тракторами марки «Беларус».

Вчера, 22 декабря, документы на технику руководителям жилищных организаций вручил первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов.

- Эта техника из Беларуси нам хорошо известна своим высоким качеством. Она успела хорошо зарекомендовать себя в деле. Мы будем продолжать планомерно пополнять автопарк спецтехники, чтобы качественно содержать городские улицы и дворы на протяжении всего года, - об этом сообщил на очередном совещании в администрации города Салават Хусаинов.

По его словам, приобретение тракторов «Беларус» для жилищных служб города – это одно из направлений сотрудничества между Уфой и Минском в свете недавних событий, когда был подписан меморандум об объявлении Уфы и Минска городами-побратимами.

По данным мэрии, в целом за последние годы на баланс городских служб поступило более 60 единиц специализированной коммунальной техники, в числе которой есть и мусоровозы, и снегоуборочные машины, и средства малой механизации.

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