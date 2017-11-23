В Уфе изменят адресные таблички домов

В Деме на домах появятся новые металлические таблички.

В Демском районе Уфы сменятся таблички на домах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Адресные таблички имеют единую цветовую гамму и стиль. Всего заменят более 60 аншлагов и около 100 табличек с названием подъезда и нумерацией квартир.