В Уфе открыли мост-вставку через реку Белую, на нем проводятся технические испытания

В Уфе открыли мост-вставку через реку Белую, на нем проводятся технические испытания
В Уфе открыли мост-вставку через реку Белую, на нем проводятся технические испытания
Вчера, 16:07ГородИрина ДеревянчукФото: мэрия Уфы
С технического открытия, которое произошло сегодня, 23 октября и в течении еще четырех дней на мосту будут работать специалисты, проверяя соответствие его состояния нормам, сообщили в городской мэрии..

Сегодня, 23 октября в мэрии Уфы с горожанами поделились радостной новостью о техническом открытии моста-вставки через реку Белую. По мосту уже едет строительная техника, проверяя его на прочность и соответствие всем нормам, а специалисты на протяжении еще четырех дней продолжат обследования и испытания на мосту. Для испытаний привлекли 12 трехосных груженых автосамосвалов с полной массой каждого порядка 35 тонн.

В мэрии рассказали о том, что на сегодняшний день по двум существующим мостам в сутки проезжает около 125 тысяч автомобилей и пообещали, что после ввода нового моста в эксплуатацию южный въезд в город и выезд из него станет гораздо менее загружен, что избавит жителей от пробок.

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