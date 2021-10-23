В мэрии Уфы запланировали снос трех домов на улице Комсомольской под трамвайные пути

Проект планировки и межевания для участка от улицы Шафиева до улицы Рязанской утвердили в городской мэрии. Из документа следует, что на этом участке в скором времени произойдет расширение этого участка Комсомольской до четырех полос автомобильного движения. Запланировано мэрией и строительство трамвайных путей ширина которых составит 7 метров.
Проект содержит информацию не только о строительстве, но и о сносе. Для того, чтобы построить широкую дорогу и проложить трамвайные пути, придется снести три частных жилых дома по улице Комсомольской под номерами №134, 136 и 138.
Тем временем ремонты улицы, который тянется уже не первый год продолжается и по последним данным городской мэрии будет завершено в соответствии со сроками, заявленными в проектной документации – до 20 ноября 2021 года. Срок окончания работ перенесли уже в третий раз.