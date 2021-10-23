Для жителей и гостей Уфы начали работать ночные автобусные экскурсии для взрослых

Для жителей и гостей Уфы начали работать ночные автобусные экскурсии для взрослых
Для жителей и гостей Уфы начали работать ночные автобусные экскурсии для взрослых
Вчера, 13:05ГородИрина ДеревянчукФото: zen.yandex.ru
С 23 октября туристический двухэтажный автобус будет курсировать по историческим местам ночной Уфы под аккомпанемент историй, которые не принято рассказывать днем.

Сегодня, 23 октября по Уфе состоится премьера ночных автобусных экскурсии для взрослых. Маршрут автобусной экскурсии не будет отличаться от дневного. Двухэтажный автобус также будет двигаться из самого центра Уфы по историческим местам столицы, экскурсия по «Арт-квадрату» также предусмотрена программой. Мало того, организаторы сообщают, что на экскурсии гостей ждет сюрприз. Отличаться от дневного варианта экскурсия будет содержанием историй, которые услышат участники о Уфе.

Гостей экскурсий ждут угощения уже на выезде, любоваться видами ночной Уфы из окна второго этажа будет особенно приятно под звуки живого саксофона, а истории, которые расскажем мы в этих поездках действительно будоражат воображение - пугают, возбуждают и вдохновляют, но точно не оставляют равнодушным.Артур Идельбаев

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