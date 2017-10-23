В Уфе в Сипайлово произошла утечка воды, устраняются последствия инцидента

В мэрии утверждают, что утечка не отразится на платежах жителей близлежащих домов.

Сегодня в уфимском микрорайоне Сипайлово зафиксирован факт утечки воды. Случай произошел по адресу улица Гагарина, 35. В мэрии города сообщили, что в настоящее время на месте работают все необходимые службы.