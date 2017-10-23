В Уфе в Сипайлово произошла утечка воды, устраняются последствия инцидента
Сегодня, 12:31ГородОльга Корзик
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В мэрии утверждают, что утечка не отразится на платежах жителей близлежащих домов.
Сегодня в уфимском микрорайоне Сипайлово зафиксирован факт утечки воды. Случай произошел по адресу улица Гагарина, 35. В мэрии города сообщили, что в настоящее время на месте работают все необходимые службы.
- В настоящее время специалисты МУП «Уфаводоканал» проводят обследование близлежащих водопроводных сетей с целью установления места повреждения на действующих сетях водопровода. Задействованы необходимая техника и специализированное оборудование. После установления места утечки, будут проведены ремонтные работы. Утечка не отразится на платежах жителей близлежащих домов, - отметили в администрации.
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