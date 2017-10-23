В Уфе на этой неделе отключат холодную воду в домах на 13 улицах
Сегодня, 10:28ГородНаталья Кузнецова
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"Уфаводоканал" опубликовал график отключений холодной воды на эту неделю, с 23 по 29 октября.
На этой неделе в Калининском районе Уфы холодную воду отключат 24 и 26 октября.
24 октября (с 10:00 24 октября до 06:00 25 октября) по таким адресам:
ул. Фурманова 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18-83, 69/1, 85
ул. Мишкинская 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-16
ул. Фадеева 1-17,
ул. Кецховели 1-33,
ул. Прессовая 1-33,
ул. Дунайская 1-32,
ул. Хетагурова 3-20,
ул. Белинского 1-20,
ул. Байкальская 140-160,
ул. Индустриальное шоссе - Фурманова - стройлощадка № 3.
26 октября (с 10:00 до 20:00) по таким адресам:
ул. Петрозаводская 10, 12, 10а, 10б, 10в, 8а, 14, 14а,
ул. Сельская Богородская 15, 15б, 15в, 15г, 15д,
ул. Байкальская 75а, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127,
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