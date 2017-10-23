На реке в Уфе была обнаружена масляная пленка

Утечка масла ликвидирована, пробы воды взяты на анализ.

В субботу, 21 октября, на реке Уфа в районе Дудкинской переправы была обнаружена масляная пленка. Информация об этом поступила в Службу спасения Уфы. После этого спасатели выехали на место. Совместно с сотрудниками Уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии Башкирии и Уфимского линейного управления МВД России на транспорте было проведено обследование акватории реки.