В Уфе на капремонт IQ-парка планируют потратить максимум 94,6 миллиона рублей

Ранее мы писали, что на создание IQ-парка в Уфе власти хотят выделить 250 миллионов рублей. По словам Радия Хабирова, IQ-парк является важным элементом Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который также будет основан в центре Уфы. Известно, что технопарк будет располагаться в пустующих зданиях на улице Заки Валиди недалеко от одного из корпусов БашГУ, который, к слову, будет снесен, а на его месте построят межвузовский студенческий кампус.