Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии

Так, должность руководителя Управления по культуре и искусству заняла Айгуль Хасанова. Сообщается, что ранее чиновница работала в комитетах по молодежной политике и по культуре и искусству уфимсой администрации, а также в министерстве молодежной политики и спорта РБ, Институте развития образования РБ, Региональном координационном центре движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ранее Хасанова являлась начальником отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества министерства культуры РБ.