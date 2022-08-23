Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии

Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии
Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии
Вчера, 11:28ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О новых назначениях сообщил первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников

Кадровые изменения в администрации Уфы сегодня в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии озвучил первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников.

Так, должность руководителя Управления по культуре и искусству заняла Айгуль Хасанова. Сообщается, что ранее чиновница работала в комитетах по молодежной политике и по культуре и искусству уфимсой администрации, а также в министерстве молодежной политики и спорта РБ, Институте развития образования РБ, Региональном координационном центре движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ранее Хасанова являлась начальником отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества министерства культуры РБ.

Также новую должность получила Ильнара Сатаева. Сегодня стало известно, что чиновница стала начальником Управления по опеке и попечительству. Ранее она была заместителем начальника Управления по культуре и искусству

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