В Уфе на три дня ограничат движение на Губайдуллина

Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, работники МУП «УИС» здесь займутся строительством теплосети, проведут коммуникации к строящемуся жилому комплексу на Злобина.

Движение ограничено будет с 20.00 23 августа до 08.00 26 августа. Речь идет об участке дороги близ Губайдуллина 8. В мэрии Уфы просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним также об ограничении и на других улицах в ближайшее время: на три дня ограничат движение на Воровского. Ремонт Воровской улицы будет проходить от Айской до Мингажева. Движение будет перекрыто с 20.00 20 августа до 20.00 23 августа.