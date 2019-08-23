В Уфе на три дня ограничат движение на Губайдуллина

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Из-за ремонта теплотрассы.
Как пояснили в пресс-службе администрации Уфы, работники МУП «УИС» здесь займутся строительством теплосети, проведут коммуникации к строящемуся жилому комплексу на Злобина.
Движение ограничено будет с 20.00 23 августа до 08.00 26 августа. Речь идет об участке дороги близ Губайдуллина 8. В мэрии Уфы просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним также об ограничении и на других улицах в ближайшее время: на три дня ограничат движение на Воровского. Ремонт Воровской улицы будет проходить от Айской до Мингажева. Движение будет перекрыто с 20.00 20 августа до 20.00 23 августа.
В администрации водителей просят заранее планировать свой маршрут.
До этого сообщалось о перекрытии движения на улице Перспективной в Шакше.
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