В Уфе из-за укладки нового асфальта перекроют улицу Владивостокскую

Как рассказали в пресс-службе администрации города, полностью будет перекрыто движение с 23 по 24 августа. На участке от 8 Марта до Революционной. Горожан просят заранее распланировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что в Уфе ограничат движение на центральных улицах из-за мероприятия для пенсионеров.

Как сообщается на сайте администрации Уфы, речь идет об ограничении движения на Тукаева, Валиди, Маркса. С 18.00 до 21.30 перекроют следующие участки улиц:

Заки Валиди на участке от улицы Карла Маркса до улицы Театральной;

Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева;