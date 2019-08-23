Расселение аварийных домов в Уфе: как четыре инвалида остались жить на улице

В Уфе администрация города в рамках программы по расселению людей из аварийного жилья, расселила жителей дома по адресу Свердлова 82/9. Кроме одной семьи, состоящей из четырех инвалидов, один из которых — ребенок. По действующему закону, взамен своей трехкомнатной квартиры они должны были получить две однокомнатные квартиры в благоустроенном районе города. В итоге, они с 2014 года вынуждены скитаться по съемным жилищам.

Фируза Закуановна Макулова со своей дочкой Региной приехали в редакцию с тремя пластиковыми пакетами, плотно набитыми бумажными листами в формате А4. Дома осталось еще несколько картонных коробок с такими бумагами. Вот что они получили за долгие годы переписок с представителями властей, правоохранительных органов, многочасовых судебных заседаний. А вот квартир, положенных по закону, ее семья так и не получила, вопреки тому, что есть судебное решение в их пользу.

Суд обязал

Постановлением главы администрации Кировского района Уфы № 3287 от 31.12.2002, жилой дом 82/9 по улице Свердлова был признан непригодным для постоянного проживания в связи с аварийностью. Через 10 лет, в 2012 году, решением администрации города дом, наконец, решили сносить.

Еще через год дом включили в республиканскую Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно постановлению правительства республики от 28 июня 2013 года № 284 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2015 гг.»

Регина и Айгиз готовятся к новому учебному году Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Сначала, в 2012 году, по иску прокурора Уфы Октябрьский районный суд обязал мэрию предоставить инвалидам жилые благоустроенные помещения по договору социального найма вне очереди. В решении суда, которое вступило в силу 4 июня 2013 года, говорилось, что общая площадь помещения должна быть не менее 14 кв.м на каждого члена семьи и отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, ссылаясь на распоряжение правительства РБ от 1 марта 2005 года № 168 «О нормах площади жилого помещения для предоставления жилых помещений по договорам социального найма». Однако судья не учел один важный момент: распоряжение правительства РБ, на которое он ссылался, утратило силу в 2010 году. Согласно новому распоряжению, норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма была установлена в размере 18 кв. м. на одного человека.

Также, по какой-то непонятной причине, прокуратура в исковом заявлении не сообщила, что все четыре претендента на социальное жилье от мэрии имеют инвалидность в связи с тяжелыми формами заболеваний.

В октябре 2013 года состоялось повторное судебное заседание, решением которого было признано право каждого из членов семей на получение во внеочередном порядке в пользование по договору социального найма «благоустроенное жилое помещение с учетом действующей нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма в городе Уфа на одного человека с учетом права на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты жилой площадью не менее 18 кв. м». Говоря простым языком, каждый из четырех инвалидов в этой семье имел право получить по соцнайму отдельное, благоустроенное жилое помещение не менее 18 кв. м. При этом, обратите внимание на ст. 57 ЖК РФ, где говорится, что жилое помещение, предоставленное очереднику, должно быть в виде отдельной квартиры.

Мэрия подала апелляцию в Верховный суд Башкирии, но безрезультатно. Казалось бы, правда восторжествовала.

С центра города в Инорс

Фируза Закуановна, ее сын Вадим Макулов и внук Айгиз Ибраев страдают от тяжелой формы эпилепсии. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), эта болезнь входит в перечень тяжелых форм заболеваний. У Айгиза, кроме того, врожденный порок сердца. Регине, дочери Фирузы Закуановны — маме Айгиза, приходится за ними ухаживать во время этих приступов. Ей тоже не повезло со здоровьем: она инвалид детства, страдает от тяжелой степени бронхиальной астмы, гормонозависима.

Фируза Макулова демонстрирует, что стало с их квартирой Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Вся семья состоит на учете администрации Кировского района Уфы по улучшению жилищных условий как малоимущие граждане-инвалиды. Учитывая это обстоятельство, жилое помещение Макуановы и Ибраевы должны были получить с использованием очередности в муниципалитете, а не только в связи со сносом дома и с учетом всех ранее принятых судебных решений. В теории, по закону, это так.

В действительности же, предложенные мэрией жилые помещения оказались далеки от установленных санитарными и техническими нормами, законами, указами и постановлениями по защите прав инвалидов в России требований.

Вадиму и Фирузе Макуловым предложили заключить договор социального найма на однокомнатные квартиры в микрорайоне Инорс, на улице Мушникова. Они отказались, так как в микрорайоне отсутствуют специализированные медучреждения, в которых инвалиды остро нуждались.

— На весь микрорайон Инорс одна подведомственная поликлиника, и та находится далеко от нашего дома, к тому же, обслуживает еще и близлежащие населенные пункты. Возле этого дома не было аптек, продуктовых магазинов, остановок общественного транспорта. Из достопримечательностей только вредные промышленные производственные объекты, гаражные кооперативы. От ближайшей остановки до дома нужно идти примерно 1,5-2 км, — рассказывает Фируза Закуановна.

Бывшая квартира семьи на Свердлова Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Предложенная Ибраевым двухкомнатная квартира на улице 50-лет СССР оказалась с антисанитарными условиями, без ремонта — требовал огромных вложений. Квартира находится на 5 этаже, лифта нет, а лестничные площадки заставлены коробками и металлическими ящиками. Ребенку с врожденным пороком сердца и с частыми эпиприступами в таких условиях, как выяснилось, жить невозможно.

— Рядом с домом не было детских площадок, двор полностью заставлен автомобилями. Кроме того, 50 лет СССР — улица с высоким транспортным трафиком, она загазована, а это мне противопоказано, — рассказывает Регина.

Отказываясь от этих квартир, семья также пыталась обратить внимание чиновников из мэрии на то, что из-за специфики своих болезней они часто обращаются за помощью к своим родственникам, которые живут в Ленинском и Кировском районах Уфы. Поэтому они просили выделить дома именно в этих районах. Отметим лишь, что по закону они имеют право на это согласно постановлению правительства РФ № 901 от 27.07.96 г.

Кроме того, оказалось, что предложенные квартиры оказались очень далеки от лечебных и образовательных учреждений, к которым были прикреплены члены семьи.

Здание на Свердлова принадлежит сносу Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Как решить спор?

Дальше — абсурдная ситуация. Семья жалуется судебным приставам, что мэрия не выполняет решение суда, а администрация города, в свою очередь, заявляет, что Ибраевы и Макуловы препятствуют исполнению решения, отказываясь от предоставленных квартир.

Казалось бы, спорную ситуацию в данном случае можно решить единственным логичным способом: назначить судебную экспертизу на соответствие/не соответствие жилых помещений, предложенных администрацией Уфы. Однако судья продолжает игнорировать эти ходатайства.

Мэрия, вместо этого, сообщает, что состоялось заседание Межведомственной комиссии, на котором повторно был рассмотрен вопрос соответствия жилых помещений на Мушникова и 50-лет СССР требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и их пригодности для проживания. Ожидаемо, комиссия признала эти помещения подходящими для переселенцев.

— Некоторые знакомые говорят, согласитесь, все равно лучшего не дадут. А потом продадите и купите то, что вам подходит. Но они не понимают, что мы продать эти квартиры не можем, потому что с нами заключат договор соцнайма. Да и денег у нас, чтобы добавить и купить, нет, — говорит Фируза.

Фируза Макулова 22 августа вышла на одиночный пикет возле здания правительства РБ, чтобы обратить внимание чиновников на свою проблему Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Их старый дом на Свердлова на сегодняшний день практически разрушен. Это несмотря на то, что администрация должна обеспечить условия жизни семьи там, пока не найдут подходящую квартиру взамен. В доме несколько раз вспыхивали пожары, которые городские власти сваливали на неосторожность бомжей. В один из дней в квартире исчезли вещи Ибраевых и Макуловых — кто-то их вынес.

Редакционный запрос по данному вопросу в администрацию Уфы направлен, но оперативный комментарий нам пока получить не удалось.

МНЕНИЯ

Булат Сафин, адвокат:

— Администрация города, в рамках закона, предлагает им некое жилье. Формально, оно соответствует тем требованиям, которые предъявляются такого рода жилью, если находится в черте города и его площадь соответствует. На сегодняшний день юридически не установлено, что эти помещения не подходят инвалидам. Если они считают, что их права нарушены, что дома не соответствуют установленным нормам доступной среды для инвалидов, то нужно обращаться в прокуратуру, либо обжаловать решение Межведомственной комиссии путем подачи административно-искового заявления в суд. Я бы им рекомендовал обратиться в мэрию и получить сам протокол Межведомственной комиссии.

Что касается отдаленности новых квартир от родственников и прежних лечебных учреждений, у нас сложилась следующая судебная практика. У нас презюмируется, что все учреждения здравоохранения работают эффективно, соответственно, будут прикреплены к новой поликлинике по новому месту жительства. И если им станет плохо, они в любой момент смогут вызвать «скорую», соответственно, необходимость жительства рядом с родственниками отпадает.

Эльза Маулимшина, правозащитница:

Сейчас в Уфе идет активное расселение аварийного и ветхого жилья, в том числе объектов культурного наследия. Жителям расселяемого исторического центра Уфы в основном предлагают жилье в микрорайонах Затон и Кузнецовский Затон. Большинство жителей соглашаются на предлагаемое благоустроенное жилье и переезжают без судебных споров. Однако некоторые жильцы возмущаются условиями расселения "квадрат в квадрат", требуя расселения их по социальным нормам. В таком случае процесс расселения растягивается на год и больше.

Между тем, программа расселения ветхого и аварийного жилья не подразумевает улучшения жилищных условий в части увеличения площади жилья и направлена исключительно на предоставление безопасного и благоустроенного жилья. Из основных проблем, с которыми сталкиваются жильцы при предоставлении им комнат в трех-четырех комнатных квартирах, это один счетчик электричества на всю квартиру, а не на каждую комнату. Кроме того, в большинстве случаев комнаты не поставлены на отдельный кадастровый учет, что усложняет процесс приватизации предоставленной комнаты.

Очень часто переселенцы сталкиваются с очень долгой процедурой подписания договоров социального найма на новое жилье. По условиям расселения жильцы обязаны в течении 3-5 днейсняться с регистрационного учета и успеть прописаться в новом жилье, чтобы не попасть под административное правонарушение за несвоевременное оформление прописки. Однако жильцы не могут своевременно оформить прописку в новом жилье, так как договора соцнайма часто по году не оформляются, несмотря на получение ключей и фактически переезд в новое жилье.