В Уфе устроят разнос пассажирским перевозчикам за автобусные гонки
Устранение с маршрутов нелегальных перевозчиков не улучшило дисциплину водителей.
Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин потребовал собрать руководителей автоперевозчиков, занимающихся обслуживанием пассажирских маршрутов в городе, и потребовать с них призвать к порядку водителей автобусов. В основном это касается маршруток.
По словам начальника столичного отдела ГИБДД Олега Ющенко, количество ДТП, происшедших по вине водителей автобусов в сравнении с прошлым годом снизилось на 13,2% и за первое полугодие 2019 года составило 59 случаев, однако ситуация продолжает вызывать тревогу.
- Противоправное поведение водителе автобусов является одной из главных причин ДТП с участием этого вида транспорта. Среди сопутствующих причин совершение аварий хотелось бы отметить дублирование маршрутов, по этой причине водители маршрутов, преследуя коммерческий интерес, устраивают гонки на маршруте в борьбе за пассажиров, - подчеркнул Олег Ющенко.
Это сообщение очень возмутило Ульфата Мустафина.
- Мы устранили нелегалов с маршрутов, однако проблема осталась. Соберите автоперевозчиков и проведите с ними беседу. чтобы взяли этот вопрос на свой особый контроль, - потребовал он.
В целом, по данным ГИБДД, в 2019 году было выявлено 255 нарушений со стороны водителей автобусов. 95 автобусов помещены на спецстоянку из-за своего ненадлежащего технического состояния.