В Уфе разрешили торговать овощами на улицах
Глава Уфы Ульфат Мустафин неожиданно сменил гнев на милость.
Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин удивил подчиненных и зрителей, слушавших трансляцию оперативки, своим указанием разрешить торговлю овощами на городских улицах.
Правда, при этом он сделал акцент на торговле овощами, но не упомянул о стихийных торговых точках по продаже овощей и фруктов, организуемых перекупщиками из числа приезжих жителей Средней Азии.
- Сейчас наступает такая пора, кода созревает урожай на дачных участках. Не нужно запрещать пенсионерам и дачникам - бабушкам и дедушкам торговать своей продукцией. Но нужно создать для этого условия, - дал поручение мэр Уфы руководителю управления торговли. - Доложите мне через неделю на следующей оперативке, как вы решите этот вопрос.
Напомним, эта тема часто возникает в соцсетях и вызывает немало дискуссий, суть которых сводится к тому, что никто из представителей власти ни разу не задался целью отделить дачников, торгующих овощами и фруктами со своих участков, от дельцов, предлагающих привозную плодово-овощную продукцию без документов.