В Уфе разрешили торговать овощами на улицах

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин удивил подчиненных и зрителей, слушавших трансляцию оперативки, своим указанием разрешить торговлю овощами на городских улицах.

Правда, при этом он сделал акцент на торговле овощами, но не упомянул о стихийных торговых точках по продаже овощей и фруктов, организуемых перекупщиками из числа приезжих жителей Средней Азии.

- Сейчас наступает такая пора, кода созревает урожай на дачных участках. Не нужно запрещать пенсионерам и дачникам - бабушкам и дедушкам торговать своей продукцией. Но нужно создать для этого условия, - дал поручение мэр Уфы руководителю управления торговли. - Доложите мне через неделю на следующей оперативке, как вы решите этот вопрос.