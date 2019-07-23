В Уфе отчитались о демонтаже всех опасных детских качелей

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Никита Дмитриев рассказал об оснащении городских дворов современными детскими площадками.

По его словам, на 1855 детских площадках, установленных в городских дворах, сейчас имеется 5312 сертифицированных элементов и 1585 - не сертифицированных, в число которых входят элементы, установленные до 2012 года.

Судя по докладу, максимальное внимание уделено качеству детских качелей. Сегодня, как сообщил Никита Дмитриев, в городе больше не осталось опасных качелей с жестким подвесом, демонтировано 408 таких элементов. Все они должны быть заменены на качели с гибким подвесом.

Все работы проводятся за счет управляющих компаний и внебюджетных фондов - вероятно, реч идет о средствах самих жильцов либо в редких случаях - благотворительной помощи.