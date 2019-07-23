В Уфе не успеют сдать Тимашевский переезд к концу июля

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы была уточнена дата открытия Тимашевского переезда. Техническое открытие объекта предложено провести 9 августа.

Уложиться до конца июля со всеми работами на объекте, как это ранее обещал сделать глава города Ульфат Мустафин, не удалось. Мэр попросил подчиненных дать объяснения по этому поводу.

По их словам, задержка со сдачей объекта связана с тем, что потребовалось гораздо больше времени и усилий для стабилизации земляного полотна на насыпи высотой 9 метров.

- Сейчас собираем дорожную одежду, укладываем щебень, асфальтируем, заканчиваем благоустройство территории, - доложил ответственный за работы. - Предлагаем провести техническое открытие 9 августа - пятница, удобный для этого день.