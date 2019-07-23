На Горсовете в Уфе появится новый бизнес-центр

В новом МФК на площади свыше 3000 квадратных метров расположены помещения одноимённого бизнес-центра. Офисные помещения «Эрмитажа» находятся на «красной линии», на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Бульвара Давлеткильдеева. Улица Рудольфа Нуреева соединит центр города с микрорайоном «Планета» и проспектом Салавата Юлаева.

Продажа офисов в чистовой отделке в бизнес-центре класса «А».

МФК «Эрмитаж» находится в географическом центре Уфы. Расположенный на территории МФК бизнес-центр «Эрмитаж» — площадью 3200 «квадратов», находится всего в 5 минутах от «Горсовета» и микрорайона Планета.

Инвестиции в коммерческую недвижимость — один из наиболее выгодных форматов для долгосрочных вложений. Инвестиционная прибыль от таких контрактов в 1,5 раза превышает доходы от аренды жилья или банковских депозитов на эквивалентную сумму. Офисы в бизнес-центре «Эрмитаж» доступны по цене от 2,6 млн рублей — сопоставимо с покупкой квартиры на вторичном рынке в этом районе, требующей дополнительных вложений в ремонт.

5 минут до «Горсовета» и «Салаватки»

«Горсовет» по праву считается одним из самых престижных жилых районов в Уфе, благодаря его развитой инфраструктуре и выгодному расположению. В шаговой доступности есть два городских парка, театр и кинотеатры, спортивные школы, бассейн и конно-спортивный центр, 2 гимназии и международный лицей.

Фото: Mkset.ru

Сегодня «Горсовет» — не только комфортный жилой район, но и административно- деловой центр Уфы. Здесь сосредоточены муниципальные учреждения и офисы крупных компаний, активно ведётся развитие дорожной сети. МФК «Эрмитаж» создаёт новый центр притяжения в микрорайоне — как в силу выгодного расположения, так и благодаря уникальному архитектурному решению.

Вдоль всего здания «Эрмитажа» спроектирована открытая пешеходная галерея протяженностью около 100 метров, которая станет органичным продолжением пешеходного маршрута по бульвару Давлеткильдеева. В бизнес-центре три отдельных входа с улицы, а по всему периметру выполнено витражное остекление. На прилегающей территории благоустроена просторная надземная автостоянка.

Фото: Mkset.ru

Транспортный коридор между двумя Проспектами

Развитие дорожной сети в географическом центре Уфы было запланировано ещё в начале застройки жилья в микрорайоне Планета. В этом году первые высотки в новом районе уже сдаются в эксплуатацию, из-за чего трафик на улицах Энтузиастов и Российской вырастет в несколько раз.

Чтобы избежать заторов на ключевых магистралях, создаётся новый транспортный коридор между Проспектом Октября и Проспектом Салавата Юлаева. Значимая для транспортной системы города улица получила имя Рудольфа Нуреева. Сейчас на улице Нуреева строится четырехполосная дорога, вдоль которой будет оборудован тротуар шириной 3 метра и велодорожка шириной в 2,5 метра.

Фото: Mkset.ru

Первая очередь строительства дороги по улице Нуреева — от ул. Энтузиастов до ул. Академика Заварицкого — будет завершена в ноябре 2019 года. Подрядчиком выступает компания «Дортрансстрой», один из крупнейших операторов дорожного строительства в регионе.

Таким образом, уже к концу 2019 года МФК «Эрмитаж» будет напрямую связан с Проспектом Салавата Юлаева и улицей Менделеева. По окончанию устройства дорожной сети в квартале также будет построена широкополосная дорога по Бульвару Давлеткильдеева, который связывает бизнес-центр с Проспектом Октября. Помимо муниципальных средств, проект получил финансирование по федеральной целевой программе «Жилище».

Фото: Mkset.ru

Бизнес-центр нового поколения

Управляющая компания оказывает комплексные услуги для собственников и арендаторов помещений в бизнес-центре «Эрмитаж». В сервисный контракт входят договоры с ресурсными компаниями, клининговые услуги, охрана и видеонаблюдение, а также услуги связи, кейтеринга и ресепшена. Сотрудники офисов смогут бронировать переговорные комнаты, обедать в местном кафетерии, воспользоваться услугами копицентра и подключиться к серверным мощностям.

Все помещения в бизнес-центре сдаются в чистовой отделке, которая выполняется по единому дизайн-проекту. Высота потолков в офисных помещениях — от 3,5 до 4,1 метров, монтируется система приточной вентиляции и кондиционеры. В «Эрмитаже» созданы комфортные условия для работы, проведения переговоров и презентаций, деловых обедов и мастер-классов.

Благодаря современному подходу к управлению бизнес-центром, собственникам и руководителям бизнеса больше не придётся тратить время на решение технических вопросов. Все организационные задачи — от работы с корреспонденцией и печати вывесок до обслуживания кофемашин — возьмёт на себя управляющая компания, а предприниматели смогут сосредоточиться на своих деловых целях.

Фото: Mkset.ru

От малого бизнеса до крупных компаний

Открыть новый офис в бизнес-центре «Эрмитаж» смогут как крупные организации, так и представители малого и среднего бизнеса. По проекту пространство разделено на офисные помещения площадью от 20 до 80 квадратных метров, а также сервисные помещения площадью от 5 до 15 «квадратов».

Собственники и арендаторы недвижимости смогут пользоваться продуманной сервисной инфраструктурой: зоной ресепшн, переговорными комнатами, обеденными залами, серверными, помещениями с полиграфической и копировальной техникой, вендинговыми автоматами и другими общими помещениями.

Для бизнес-центра разработан авторский дизайн интерьера с использованием современных отделочных материалов, модульных светильников, натуральных покрытий. Все помещения сдаются в чистовой отделке, подвод коммуникаций отвечает функциональному назначению помещения.

На данном этапе доступно приобретение помещений на инвестиционных условиях. По пожеланиям собственника возможно возведение дополнительных межкомнатных стен или, наоборот, объединение нескольких помещений в единое пространство «опен-спейс» с деконструкцией некапитальных стен.

Инвестиционный прогноз

Официальный партнёр по реализации — агентство «Отдел продаж новостроек». Подробности о приобретении недвижимости в бизнес-центре «Эрмитаж» можно уточнить по тел. (347) 246-00-44 или на сайте эрмитажуфа.рф.