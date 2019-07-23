К 75-летнему юбилею в Парке Победы сделают спуск к Белой и построят детские площадки

Об этом заявил сегодня, 23 июля, мэр Уфы Ульфат Мустафин, во время визита в Парк Победы. Здесь чиновник и провел совещание по реконструкции парка со своими подчиненными.

В частности, Ульфат Мустафин предложил к большой дате полностью заменить все освещение в парке, обновить брусчатку возле Музея боевой славы, создать систему навигации, построить детскую и спортивную площадки. Все работы должны быть сданы до официального празднования 75-летия Победы 9 мая.

Все тропинки в парке должны «обзавестись» скамейками. К памятникам героям Великой Отечественной - Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину - должны появиться пандусы, поручни для людей с ограниченными возможностями развития.

Мэр Уфы также заявил о разработке проекта благоустройства спуска к реке Белой от самого парка.