В Уфе появилась новая остановка по просьбе пассажиров

По просьбе пассажиров с 23 июля пригородный поезд №6402 Дема-Аша будет останавливаться на о.п. Левая Белая, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании республики.

Напомним, что с 1 августа информирование пассажиров о времени отправления, прибытия и проследования электричек будет по местному времени.