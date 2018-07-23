В Уфе появилась новая остановка по просьбе пассажиров

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Изменение касается маршрута Дема-Аша.
По просьбе пассажиров с 23 июля пригородный поезд №6402 Дема-Аша будет останавливаться на о.п. Левая Белая, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании республики.
Напомним, что с 1 августа информирование пассажиров о времени отправления, прибытия и проследования электричек будет по местному времени.
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