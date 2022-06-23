В Уфе стартует массовая проверка счетчиков в квартирах

Ранее, первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников озвучил инициативу о том, чтобы сотрудники соответствующих ведомств чаще наносили визиты в квартиры граждан с проверками индивидуальных приборов учета. Также директор "БашРТС" отметил, что это повлияет на собираемость платы за отопление и восстановит справедливость — добросовестным плательщикам, по его словам, не придется платить за своих горе-соседей. К слову, ранее также руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ и вовсе предлагал показательно выселять злостных неплательщиков в Уфе.