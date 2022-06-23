В Уфе из-за непогоды образовались 8-балльные пробки

В Уфе из-за непогоды образовались 8-балльные пробки
В Уфе из-за непогоды образовались 8-балльные пробки
Сегодня, 18:35ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уфу заволокли тучи, а на дорогах города 8-балльные пробки.

На дорогах Уфы образовались пробки в 8 баллов. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение затруднено по проспекту Салавата Юлаева, на улицах Пугачева, Маршала Жукова, Уфимском шоссе, а также по проспекту Октября.

Аналогичная ситуация и в центре Уфы. Так, «красным» окрашены дороги по улицам Цюрупы, Карла Маркса, Заки Валиди, Пушкина Ленина и Революционная. Кроме того, «бордовые» пробки на улице Пархоменко.

Состояние на дорогах на 18:30 в Уфе
Фото:Яндекс-Карты

Тем временем сервис Карта осадков показывает, что по всему городу идут дожди, который завершится, предположительно, ближе к 20:00.

Напомним, что МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение. Так, в республике ожидается шквалистое усиление ветра, крупный град, ливни и грозы.

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