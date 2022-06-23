Уфа осталась без начальника транспортного цеха

Олег Хмарин был назначен начальником транспортного управления в сентябре прошлого года. Объявляя о кадровом решении, руководивший в то время администрацией Сергей Греков отметил, что «несмотря на свой молодой возраст, Олег Сергеевич обладает хорошим опытом в сфере транспорта и дорожного хозяйства».