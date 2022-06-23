Уфа осталась без начальника транспортного цеха

Уфа осталась без начальника транспортного цеха
Уфа осталась без начальника транспортного цеха
Сегодня, 14:27ГородНаталья БалыковаФото: сайт администрации Уфы
С должности начальника управления транспорта и связи мэрии уходит Олег Хмарин, стало известно Mkset.

Эту информацию подтвердили в мэрии. Причину увольнения там не назвали, однако сообщили, чем будет заниматься Олег Хмарин.

«Теперь Олег Хмарин будет работать в Управлении земельных и имущественных отношений столичной администрации в должности заместителя ведомства», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Олег Хмарин был назначен начальником транспортного управления в сентябре прошлого года. Объявляя о кадровом решении, руководивший в то время администрацией Сергей Греков отметил, что «несмотря на свой молодой возраст, Олег Сергеевич обладает хорошим опытом в сфере транспорта и дорожного хозяйства».

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