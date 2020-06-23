Стартовала аккредитация СМИ на Международный форум урбанистики

Он станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса. Мероприятие организовано по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы. На пленарном заседании Форума выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, заместитель министра Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, глава республики Башкортостан Радий Хабиров и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы. Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей.

30 июня в рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Государственное управление для людей», а также более 10 рабочих секций. Они будут разделены на четыре основных трека — «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира», «От национальных проектов к частным инициативам», «Глобальная повестка бизнеса и государства», «Индустрия гостеприимства».

Доступ на мероприятие получат только аккредитованные журналисты. Также будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий. Особые активности в рамках урбанистического форума будут организованы для детей, которые смогут почувствовать себя создателями городской среды и архитекторами, принять участие в мастер-классах.