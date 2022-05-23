В центре Уфы семья из трех человек попала в больницу отравившись угарным газом дома

Не так давно, 11 мая Mkset сообщал о том, что в Уфе принимая ванну отравился угарным газом школьник. Ему, к счастью, своевременно оказали медпомощь и в тот же день отпустили домой. В феврале же нынешнего года в Башкирии под суд отдали экс-руководителей стройфирм, по вине которых погибли двое, а именно 18-летний парень и 14-летняя девушка.