В Уфе под новый микрорайон снесут здания на 2 тысячах квадратных метров

В администрации Орджоникидзевского района Уфы состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории на площади 14,2 га. Квартал ограничен улицами Льва Толстого, Максима Горького, Ульяновых и Калинина. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В слушаниях приняли участие депутаты горсовета, проектировщики, представители районной администрации, жители столицы – в общей сложности собрались около 30 человек.

На обсуждаемой территории пока располагаются жилые дома, в том числе аварийные детский сад, здание суда и военкомата, административные, торгово-офисные здания, подлежащие сносу.

- Общая площадь сносимых объектов на пересечении улиц Кольцевой и Ульяновых около 2 тыс. кв. метров. На их месте предлагается построить 3 дома высотой от 5 до 9 этажей. Жилой фонд составит 8,6 тыс. кв. метров, – рассказал заместитель начальника отдела планировки территории МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Иван Ладыгин.