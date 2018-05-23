В Уфе изможденный лось скончался по приезду спасателей

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Животное в поисках еды и воды разбило витрину строящегося магазина и лежало в крови рядом со зданием.
Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, по адресу Первомайская, 46 находился лось. Место по прибытию спасателей оцепили, поскольку некоторые граждане прорывались через ограждения, чтобы сделать кадр умирающего животного.
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Лось был сильно напуган, изможден, ранен, у него были внутренние повреждения. Спасатели вызвали специалистов минприроды, ветеринарной и службы. Но лось был слаб и скончался.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал, ущерб был нанесен стеклянной витрине магазина, а также припаркованному на стоянке автомобилю Лада Гранта. Как уточнили в пресс-службе УГЗ, пока неясно, как именно лось оказался на улице города.
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