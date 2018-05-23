В Уфе изможденный лось скончался по приезду спасателей

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, по адресу Первомайская, 46 находился лось. Место по прибытию спасателей оцепили, поскольку некоторые граждане прорывались через ограждения, чтобы сделать кадр умирающего животного.

Лось был сильно напуган, изможден, ранен, у него были внутренние повреждения. Спасатели вызвали специалистов минприроды, ветеринарной и службы. Но лось был слаб и скончался.