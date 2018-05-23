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В Уфе изможденный лось скончался по приезду спасателей
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P0iyicyrrek

В Уфе изможденный лось скончался по приезду спасателей

Сегодня, 11:01Город
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