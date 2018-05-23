На Уфимском шоссе установят лотки и введут одностороннее движение

В работе уже находятся 30 участков, сообщает пресс-служба администрации Уфы. На улице установят дождеприемные лотки для того, чтобы талые воды не размывали проезжую часть. Работы по монтажу начнутся 24 мая.

В связи работами на Уфимском шоссе до 11 августа 2018 года будет организовано одностороннее движение транспорта на подъем на участке от ул. Российская до ул. Чудская.

Поскольку объемы ремонтных работ продолжают увеличиваться, на отдельных участках возможны затруднения движения.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется и в официальных группах муниципалитета в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники, Instagram, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».