Мейн-куны, керлы, страйты: В Уфе пройдет Международная выставка кошек

Национальный чемпионат фелинологов, главная выставка года, своеобразный отчет о проделанной работе.

Это мероприятие ежегодно проводится в столице республики. Состязания на главный Кубок Башкортостана состоятся 25 и 26 января 2020 года. Огромные мейн-куны, бобтейлы с характерным коротким хвостиком, голые сфинксы и курчавые рексы, тайские красавцы и американские керлы, длинношерстные персидские, симпатяги экзоты, вислоухие и страйты шотландские, сибирские, брутальные британцы, — кого тут только не будет! Участниками шоу станут около 120 породистых животных из лучших питомников России и зарубежья. Ожидается, что Международную выставку посетят любители кошек республики, владельцы и заводчики Приволжского, Уральского, Сибирского и других округов России, а также Казахстана.

В формате выставки состоятся: различные конкурсы, ринги молодых и взрослых животных, монопородные шоу, аджилити — трасса с полосой препятствий, которые четвероногие с легкостью преодолевают. Захватывающими по размаху обещают быть первенства кошек — Best-in-Show!

Самое зрелищное — это Супер-Шоу VIII Кубок Башкортостана по результатам 2019 выставочного года. Условие участия животного в этом ринге: животное должно принадлежать жителю Башкортостана, занять призовое место на выставках любого клуба на территории Башкортостана в 2019 году. Это шоу станет поистине кульминацией Международной выставки!

Выставки кошек предоставляют отличную возможность для демонстрации и оценки представителей племенных пород. Особенно повезло в этом плане жителям столицы республики, ведь именно в Уфе проходит наибольшее количество таких мероприятий. Именитые авторитетные арбитры международной категории Mrs. Magdalena Swiatowiak, Poland (AB, WCF) и Dr. Pavel Rudov, Russia (AB, WCF), проведут серьезную судейскую работу: опишут конкурсанта, назовут его сильные и слабые стороны. Далее заполняется оценочный лист и выносится вердикт. Оценки на выставке кошек присуждаются исходя из общей суммы баллов, которые набрало животное. И уже по общим результатам животному присуждается титул.

На Международной выставке кошек VIII Кубок Башкортостана 25–26 января будут представлены породистые кошки и котята только из зарегистрированных питомников. Никаких котят «похожих на породистых» на выставке кошек в Лайфстайл-центр Башкирия, купить нельзя. Да, котята, которые продаются на наших выставках, стоят дороже чем на авито, но и вы не покупаете «кота в мешке». Каждый котенок, который участвует в выставке кошек имеет документы о происхождении, ветеринарный паспорт со всеми положенными по закону прививками. Каждый, давно мечтающий о домашнем питомце, сможет купить пушистого породистого друга (не забудьте взять с собой переноску, чтобы доставить вашего будущего питомца до дома, и свой паспорт для оформления договора). Гости выставки смогут приобрести красивого породистого котенка, найти необходимые корма, аксессуары для животных или просто полюбоваться пушистиками.

Генеральный спонсор выставки – сеть зоосалонов «Ветна», а информационными спонсорами Международной выставки стали «Спутник FM. Уфимская волна», UfacitiNews.ru, BeautyUfa.ru, Уфимский информационно-новостной портал Gorobzor.ru, UfaTime.ru.

Выставка состоится 25-26 января 2020 года с 10.00 до 19.00 часов по адресу: г. Уфа, Лайфстайл центр Башкирия, 1 этаж, Менделеева 205а.

Стоимость билетов для детей — 100 руб., для взрослых — 200 руб., пенсионерам скидка, а дети до 7 лет проходят бесплатно. Руководителям, сопровождающим организованные группы детей, также вход бесплатный.

Вся информация и онлайн-заявка на сайте клуба.