В мэрии Уфы пояснили, как избежать пробок на бельском мосту

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал автомобилистов избегать проезда по новому бельскому мосту в районе Монумента дружбы, чтобы не попасть в пробку. По его мнению, выезжать из города и въезжать в него лучше по другим мостам, хотя для этого и придется проехать несколько лишних километров.

Альтернативами бельскому мосту, по словам Ялалова, являются пугачевский и затонский мосты. Часть автолюбителей уже используют их для въезда в город, отметил он. Но пока они являются практически пустыми даже в час пик.

- Да чуть побольше проехать, но поверьте, вы выиграете намного больше времени, чем упираться в южный мост наш - отметил Ялалов.

На самом бельском мосту в ближайшее время будет нанесена временная зимняя разметка, для того чтобы лучше организовать шестиполосное движение. Мэр заверил, что она будет обновляться.