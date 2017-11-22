В Уфе власти хотят незаконно снести дом усадьбы Судаковых на улице Аксакова

Администрация города планировала снести выявленный памятник архитектуры - дом усадьбы Судаковых на ул. Аксакова 84/2. Нарушение выявлено управление по госохране объектов культурного наследия. Оно обратилось в прокуратуру города, которая направила в мэрию представление.

Нарушение было выявлено в сентябре, представление прокуратура внесла в начале ноября, следует из сообщения на сайте республиканского ведомства.