В Уфе власти хотят незаконно снести дом усадьбы Судаковых на улице Аксакова
Сегодня, 11:35ГородНаталья Кузнецова
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Администрация города планировала снести выявленный памятник архитектуры - дом усадьбы Судаковых на ул. Аксакова 84/2. Нарушение выявлено управление по госохране объектов культурного наследия. Оно обратилось в прокуратуру города, которая направила в мэрию представление.
Нарушение было выявлено в сентябре, представление прокуратура внесла в начале ноября, следует из сообщения на сайте республиканского ведомства.
Управление по земельным и имущественным отношениям, определившее дом под снос, должно будет устранить нарушения законодательства.
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