Жители 77-летнего дома в Уфе получили травмы из-за исчезающей лестницы в подъезде

21 октября жильцы дома 1944 года постройки по адресу Черниковская, 21 недосчитались ступенек на подъездной лестнице и едва не покалечились. В МЧС заявили, что целостность лестницы сохранена.

Вечером 21 октября в Уфе жители Черниковки не обнаружили одну из ступенек подъездной лестницы. Об этом они незамедлительно сообщили в главное управление МЧС России по Башкирии. Известно и о том, что не обошлось без пострадавших. К счастью обошлось без серьезных последствий для здоровья, мужчина лишь поцарапал ногу, а женщина получила ушиб. Они оба отказались от госпитализации. Дом по адресу улица Черниковская, 21 это двухэтажное одноподъездное здание в солидном возрасте, построено оно был еще в 1944 году. В МЧС сообщают, что сломалась одна ступенька, целостность лестничного пролета сохранена. Ремонтные работы лестницы проведет местное ЖЭУ-29.

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