Здание водонапорной башни-обсерватории в Уфе стало объектом культурного наследия

Башня-водокачка была построена в самом начале XX века. Около полувека она использовалась горожанами по прямому назначению, для подачи воды. Башня у реки широко известна уфимцам как обсерватория, в которой наблюдали за звездами студенты БашГУ, в наше время объект никак не используется, разве что притягивает молодежь, фотографов и просто любителей острых ощущений – атмосфера там достаточно пугающая.