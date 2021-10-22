Здание водонапорной башни-обсерватории в Уфе стало объектом культурного наследия

Здание водонапорной башни-обсерватории в Уфе стало объектом культурного наследия
Здание водонапорной башни-обсерватории в Уфе стало объектом культурного наследия
Вчера, 08:42ГородИрина ДеревянчукФото: nashural.ru
20 октября был подписан приказ о включении в реестр ОКН, экспертиза подтвердила, что промышленное здание сохранило исторический облик и представляет историческую ценность.

В региональном управлении по госохране объектов культурного наследия

20 октября сообщили, о подписании приказа о включении известного уфимцам и гостям столицы здания водокачки-водонапорной башни, которая расположена за мусульманским кладбищем в центре Уфы по адресу улица Алтайская, 4 в госреестр объектов культурного наследия России регионального значения.

Башня-водокачка была построена в самом начале XX века. Около полувека она использовалась горожанами по прямому назначению, для подачи воды. Башня у реки широко известна уфимцам как обсерватория, в которой наблюдали за звездами студенты БашГУ, в наше время объект никак не используется, разве что притягивает молодежь, фотографов и просто любителей острых ощущений – атмосфера там достаточно пугающая.

Отметим, что немало фильмов и сериалов, которые снимаются в Уфе используют здание как локацию для съемок досуга разного рода маргинализированных личностей. Можно предположить, что включение башни-обсерватории в реестр ОКН повлияет и на сохранность объекта и на его имидж.

В Башкирии, а именно в Белорецке тоже есть очень известная водонапорная башня, которая запечатлена в одном из известнейших и до сих пор популярном фильме "Вечный зов". Летом 2020 здание признанное памятником промышленной архитектуры открыло двери для всех желающих старше 14 лет – возрастные на посещение пожарной башни введены из-за крутой лестницы.

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