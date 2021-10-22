Власти Уфы определили подрядчика на ремонт улицы Амантая за 25,3 миллиона рублей

Тендер на ремонт улицы на сайте Госзакупок был размещен 4 октября с начальной и максимальной стоимостью в 28,4 миллиона рублей. Согласно документации, размещённой на сайте, поставщик, который был определен 20 октября, выполнит все ремонтные за 25,3 миллиона. Срок сдачи объекта — сентябрь 2022 года.

Власти Уфы, а именно Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений, определили поставщика для ремонта улицы Габдуллы Амантая на участке от улицы Зайнаб Биишевой до улицы Файзи Гаскарова. Так, ремонтные работы за 25,3 миллиона рублей выполнит компания «Промтехснаб СФ». Отметим, что начальная стоимость тендера составляла 28,4 миллиона рублей. Исходя из данных на сайте Госзакупок, где и проводится тендер, финансироваться работы будут из городского и республиканского бюджетов. Согласно контракту, компания должна уложить дорожное покрытие, установить люки и нанести разметку из термопластика до сентября 2022 года. Предусмотрены также и гарантийные сроки. Так, на дорожное полотно — 4 года, на люки и разметку — 3 и 1 год соответственно.

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