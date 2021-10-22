В мэрии Уфы сообщили, когда завершится ремонт улицы Ухтомского в центре Демы

Сегодня, 22 октября стали известны сроки окончания ремонта улицы Ухтомского в Демском районе Уфы, озвучили их в городской мэрии. Сообщается, что в настоящий момент укладывается финишный слой асфальт. По прогнозам мэрии и обустройство тротуаров и обустройство парковочных карманов должно завершиться до конца октября.
Летом в Деме начался ремонт участки одной из самых востребованных дорог района, протяженностью 1,78 километра. Замена дорожного покрытия и бортовых камней, обустройство технических полос и тротуара, нанесение дорожной разметки – то что было и еще будет сделано на улице.
Из-за затянувшегося ремонта улицы в железнодорожном техникуме не смогли вовремя включить отопление, Радий Хабиров обсуждал эту тему в ходе оперативки в правительстве 4 октября. В ответ главе Башкирии министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев сообщил, что в учебном заведении до сих пор нет отопления из-за поврежденных теплотрасс, и пообещал, что работы по их восстановлению не затянутся дольше трех дней.
Напомним, что в ходе ремонта улицы было и такое, что в яму проваливался грузовик. К слову об отсутствии отопления в техникуме и его общежитии, отметим и то, что жители близлежащих домоы тоже столкнулись с этой проблемой и ждали включения отопления дольше других жителей города и района.
В столичной администрации не оставили без комментариев изменение сроков ремонта. Сроки сдачи объекта были скорректированы из-за того, что летом «Уфаводоканал» проводил капремонт участка водопроводной сети 490 погонных метров. Но в администрации уверили и в том, что сегодня все ремонтные «Уфаводоканала» позади.