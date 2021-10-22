В мэрии Уфы сообщили, когда завершится ремонт улицы Ухтомского в центре Демы

Напомним, что в ходе ремонта улицы было и такое, что в яму проваливался грузовик. К слову об отсутствии отопления в техникуме и его общежитии, отметим и то, что жители близлежащих домоы тоже столкнулись с этой проблемой и ждали включения отопления дольше других жителей города и района.