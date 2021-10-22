В мэрии Уфы сообщили, когда завершится ремонт улицы Ухтомского в центре Демы

В мэрии Уфы сообщили, когда завершится ремонт улицы Ухтомского в центре Демы
В мэрии Уфы сообщили, когда завершится ремонт улицы Ухтомского в центре Демы
Вчера, 17:16ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
22 октября на улице уже укладывают асфальт и готовятся до 30 октября полностью завершить дорожные работы, включая ремонт тротуаров и обустройство парковок, сообщает мэрия Уфы.

Сегодня, 22 октября стали известны сроки окончания ремонта улицы Ухтомского в Демском районе Уфы, озвучили их в городской мэрии. Сообщается, что в настоящий момент укладывается финишный слой асфальт. По прогнозам мэрии и обустройство тротуаров и обустройство парковочных карманов должно завершиться до конца октября.

Летом в Деме начался ремонт участки одной из самых востребованных дорог района, протяженностью 1,78 километра. Замена дорожного покрытия и бортовых камней, обустройство технических полос и тротуара, нанесение дорожной разметки – то что было и еще будет сделано на улице.

Из-за затянувшегося ремонта улицы в железнодорожном техникуме не смогли вовремя включить отопление, Радий Хабиров обсуждал эту тему в ходе оперативки в правительстве 4 октября. В ответ главе Башкирии министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев сообщил, что в учебном заведении до сих пор нет отопления из-за поврежденных теплотрасс, и пообещал, что работы по их восстановлению не затянутся дольше трех дней.

Напомним, что в ходе ремонта улицы было и такое, что в яму проваливался грузовик. К слову об отсутствии отопления в техникуме и его общежитии, отметим и то, что жители близлежащих домоы тоже столкнулись с этой проблемой и ждали включения отопления дольше других жителей города и района.

В столичной администрации не оставили без комментариев изменение сроков ремонта. Сроки сдачи объекта были скорректированы из-за того, что летом «Уфаводоканал» проводил капремонт участка водопроводной сети 490 погонных метров. Но в администрации уверили и в том, что сегодня все ремонтные «Уфаводоканала» позади.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы