На должность мэра Уфы осталось девять претендентов

В конкурсе на должность главы администрации Уфы из 28 претендентов осталось лишь девять. Сообщение об этом разместил на своей странице в Instagram один из претендентов Рустам Хафизов.

Он пометил плюсами фамилии тех, кого допустили до участия в конкурсе после проверки документов, поданных кандидатами на пост мэра Уфы. Среди них: Альбина Гайнанова, Руслан Зайнуллин, Артур Кабиров, Оле Котов, Ульфат Мустафин, Руслан Нуртдинов, Рамиля Саитова, Шамсулла Хабибрахманов и Рустам Хафизов.

- Остальные не прошли по документам, - пояснил Медиакорсети Рустам Хафизов. – Следующий этап – экзамен на знание документов. Он пройдет 26 октября в БАГСУ. А сам конкурс состоится 29 октября.

Напомним, по мнению некоторых экспертов, основным кандидатом на пост главы администрации Уфы является заместитель гендиректора ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа» Ульфат Мустафин, который в свое время работал управделами президента Башкирии одновременно с нынешним главой региона Радием Хабировым (тот в это же время был руководителем администрации президента Башкирии).

С этим мнением не согласен Рустам Хафизов (генеральный директор ООО «Газ-сервис» и депутат Госсобрания РБ):