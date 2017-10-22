Мэрия Уфы предупредила о возможном отключении света завтра, 23 октября

Администрация города предупредила, что завтра на двух объектах в городе возможно отключение электроэнергии.

Как следует из сообщения мэрии, завтра с 9.00 до 18.00 запланированы отключения электроэнергии по адресам:

- ул. Менделеева, 195/2;

- ул. Менделеева, 195 (здание Уфимского государственного нефтяного технического университета).

Как пояснили в мэрии, причина отключения – монтаж приборов учета в жилом доме. Возможно, нагрузку переведут на другую секцию, в этом случае подача электроэнергии не будет приостановлена.