Мэрия Уфы предупредила о возможном отключении света завтра, 23 октября
Сегодня, 12:26ГородФото: ufacity.info
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Администрация города предупредила, что завтра на двух объектах в городе возможно отключение электроэнергии.
Как следует из сообщения мэрии, завтра с 9.00 до 18.00 запланированы отключения электроэнергии по адресам:
- ул. Менделеева, 195/2;
- ул. Менделеева, 195 (здание Уфимского государственного нефтяного технического университета).
Как пояснили в мэрии, причина отключения – монтаж приборов учета в жилом доме. Возможно, нагрузку переведут на другую секцию, в этом случае подача электроэнергии не будет приостановлена.
Телефон диспетчерской: 269-05-75.
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