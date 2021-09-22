Власти Уфы не могут гарантировать, что ситуация со счетами за отопление не повторится

Власти Уфы не могут гарантировать, что ситуация со счетами за отопление не повторится
Власти Уфы не могут гарантировать, что ситуация со счетами за отопление не повторится
Сегодня, 14:03ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Первый замглавы администрации Уфы не может гарантировать, что прошлогодняя ситуация с жалобами граждан на большие суммы за отопление в платежках, не повторится и в этом году.

Марат Гайфуллин на пресс-конференции рассказал, что давать гарантии неповторения ситуации прошлой зимы, когда на ресурсоснабжающие организации обрушился шквал жалоб от уфимцев на большие суммы начислений за отопление, давать «мягко говоря сложно». Однако отметил, что со своей стороны администрация города проделала определенную работу, чтобы предотвратить повторение истории.

— Все необходимое для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с отоплением, принято. Именно для этого создан Штаб для работы в зимний период. Именно для этого мы планируем совместно с руководством ресурсоснабжающих организаций проводить еженедельную работу, вести прием граждан и разбирать возникающие ситуации, — заявляет Марат Гайфуллин.

Известно, что в этом году исполняется план мероприятий, направленный на энергосбережение, отмечается, что ранее такие работы практически не проводились. В частности, провели ревизию элеваторных узлов и дроссельных шайб, в результате чего диаметр сужающих устройств уменьшили в 13,5%. Так, по словам Гайфуллина, потребление снизится примерно на 10% и соответствует 45 миллионам рублей за отопительный сезон, что повлияет и на сумму в счетах за отопления.

Напомним, что подача тепла в Уфе пока откладывается, и когда в столице начнется отопительные сезон остается загадкой. Изначально планировалось, что в жилые дома тепло начнет поступать уже на этой неделе, однако Радий Хабиров попросил «проявить мудрость» и пока не давать отопление в Уфе, так как «мы вполне ждем потепления». А самим жителям столицы посоветовал три-четыре дня походить дома в теплых носочках.

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