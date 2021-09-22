В Уфе повысят стоимость проезда на популярном маршруте №272

Транспортная реформа в Башкирии проводится в 2018 года. Ключевое нововведение заключалось в создании транспортной карты «Алга», которая в последствии и стала камнем преткновения. Многие пассажиры, как и водители, принципиально игнорируют нововведение. Водители объясняли это тем, что оплата проезда транспортной картой доходит до них спустя несколько месяцев, и то не всегда. Жители Уфы неоднократно делились фотографиями объявлений в автобусах, где некоторые водители просят, а некоторые настаивают на оплате наличными или же банковским переводом на карту водителя или же аффилированного с ним лица.