В Уфе частного перевозчика лишили права обслуживать маршрут

Администрация города сообщила о лишении права частного перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по маршруту № 256 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Телецентр». Мотивировали данное решение власти города тем, что компания ООО «Регион-Авто» не выполнила ни одного рейса по данному маршруту в течение трех дней.
Также отмечается, что администрация города разработала документ по планированию регулярных перевозок на 2019–2023 года, согласно которому существующая модель общественного транспорта будет оптимизирована, в частности, будут отменены невостребованные и дублирующие друг друга маршруты.
Известно, что к 2023 году всего будут отменены 1 троллейбусный, 4 трамвайных и 37 автобусных маршрутов, однако будут введены 19 новых автобусных маршрутов. Всего к концу модернизации в Уфе будет существовать 97 автобусных маршрутов и 29 троллейбусных и трамвайных.
Напомним, что в конце августа стало известно об отмене шести автобусов, но власти предложили альтернативные варианты маршрутов и объяснили причину отмены. Также время курсирования автобусов маршрута № 69 было увеличено, а на маршрутах № 51/51А было увеличено само количество автобусов.