МУП «УИС» раскопало двор жилого дома в Уфе в канун отопительного сезона

МУП «УИС» раскопало двор жилого дома в Уфе в канун отопительного сезона
МУП «УИС» раскопало двор жилого дома в Уфе в канун отопительного сезона
Сегодня, 14:51ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Жители домов в Демском районе всерьез обеспокоены, не повлияют ли данные работы на сроки подачи отопления в их дома.

В редакцию Mkset обратилась жительница Демского района, обеспокоенная тем, что во дворе дома по улице Правды, 20 разрыт двор. Судя по маркировке на ограждениях, работы ведет МУП «УИС», подставляющее тепло в многоквартирные дома. По информации женщины, работы там ведутся с целью подвести тепловые сети к двум строящимся неподалеку 27-этажным домам. Жители домов сообщают, что из-за этих работ начало отопительного сезона для жителей окрестных домов может быть отложено на неопределенный срок.

Корреспондент Mkset обратился в пресс-службу МУП УИС, где представитель организации развеял опасения жителей. По словам пресс-секретаря МУП УИС Анны Горюхиной, никакие работы, которые проводятся и будут проводиться в данном месте, не окажут никакого влияния на начало отопительного сезона. Также Горюхина подчеркнула, что все дома в Уфе уже полностью готовы к подаче тепла, и оно своевременно поступит в квартиры уфимцев сразу после соответствующего распоряжения городской администрации.

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