Власти решили вырубить деревья в ходе реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе

Так, подготовительные работы по реконструкции улицы, на которой расположены сразу несколько памятников исторического наследия, включают в себя вырубку деревьев. В мэрии отмечают, что у большинства деревьев, произрастающих здесь, в настоящее время на улице была выявлена стволовая гниль. При этом по завершении работ здесь планируется высадить новые крупномеры.