Названы перекрестки в Уфе, где водителей начнут штрафовать за выезд за стоп-линию

Названы перекрестки в Уфе, где водителей начнут штрафовать за выезд за стоп-линию
Названы перекрестки в Уфе, где водителей начнут штрафовать за выезд за стоп-линию
Вчера, 11:02ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Камеры фотовидеофиксации будут регистрировать правонарушения на девяти уфимских перекрёстках, сообщает ГИБДД по РБ

Уфимские водители могут получить штраф в случае выезда за стоп-линию на перекрёстках. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в ГИБДД республики.

Сообщается, что камеры фотовидеофиксации были установлены ранее на девяти уфимских перекрёстках. Отмечается, что штраф водитель получит в том случае, если проигнорирует остановку перед стоп-линией на запрещающий и предупреждающий сигналы светофора, аналогичная ситуация будет также в случае со знаком«Движение без остановки запрещено».

Так, камеры были установлены на таких перекрестках, как:

— 50 лет Октября — Мингажева;

— проспект Октября — 50 лет СССР;

— проспект Октября — Шафиева;

— проспект Октября — город Галле;

— Айская — Революционная; — Айская — Достоевского;

— Цюрупы — Чернышевского;

— Цюрупы — Кирова;

— проспект Октября — Бессонова — Бабушкина.

Напомним, что ранее в Минтрансе республики сообщили об установке дополнительных камер фотовидеофиксации, задачей которых является фиксирование случаев вождения и нахождения в салоне непристёгнутых граждан, а также случаев телефонных разговоров во время управления автомобилем. В ведомстве отметили, что особое внимание было уделено дороге Уфа — Бирск — Янаул, заслужившей себе дурную славу, ранее став рекордсменом по числу дорожных инцидентов с летальным исходом среди других дорог Башкирии.

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