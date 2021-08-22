Жители трех районов Уфы почти на сутки останутся без воды

Жители трех районов Уфы почти на сутки останутся без воды
Жители трех районов Уфы почти на сутки останутся без воды
Вчера, 16:50ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Воду отключат уже на следующей неделе.

В Уфе ряд домов почти на целый день лишится холодной и горячей воды. Об этом предупредил ГУП «Уфаводоканал».

Так, вода будет отсутствовать в период с 15:00 часов 27 августа до 14:00 часов 28 августа. Водопроводные линии отключат, чтобы провести замену запорной арматуры (задвижки) и отремонтировать поврежденный участок водопровода. Воды не будет в жилых и частных домах, а также зданиях организаций Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов.

Список домов, где отключат воду, опубликован на сайте предприятия.

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