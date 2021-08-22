Жители трех районов Уфы почти на сутки останутся без воды

Так, вода будет отсутствовать в период с 15:00 часов 27 августа до 14:00 часов 28 августа. Водопроводные линии отключат, чтобы провести замену запорной арматуры (задвижки) и отремонтировать поврежденный участок водопровода. Воды не будет в жилых и частных домах, а также зданиях организаций Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов.