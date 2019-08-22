В Уфе закроют съезд в парк «Ватан» из-за кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

Как сообщается на сайте городской администрации, движение будет перекрыто с 09.00 27 августа до 00.00 28 августа.

Отметим также, что 24 августа будут перекрыты участки дорог 24 августа, в этот день «Салават Юлаев» проведет День болельщика, где состоится выступление известной поп-звезды молодежи Тимы Белорусских.

26 августа нельзя будет припарковаться у Конгресс-холла в связи с «Молочной страной». В этот день также состоится Спартакиада пенсионеров.