В Уфе закроют съезд в парк «Ватан» из-за кинофестиваля «Серебряный Акбузат»
Вчера, 13:26ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Будет также затруднена парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».
Как сообщается на сайте городской администрации, движение будет перекрыто с 09.00 27 августа до 00.00 28 августа.
Отметим также, что 24 августа будут перекрыты участки дорог 24 августа, в этот день «Салават Юлаев» проведет День болельщика, где состоится выступление известной поп-звезды молодежи Тимы Белорусских.
26 августа нельзя будет припарковаться у Конгресс-холла в связи с «Молочной страной». В этот день также состоится Спартакиада пенсионеров.
Ранее мы подробно писали о подробной программе международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат», который пройдет с 24 по 27 августа. Победитель, напомним, получит миллион рублей.
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