В Уфе 103 многоквартирных дома планируют отремонтировать за 124 млн рублей

Как сообщает РБК-Уфа, будущему подрядчику необходимо будет выполнить ремонт от 5-ти до 12-ти этажей домов до декабря этого года. Он должен отремонтировать территорию общей долевой собственности, привести в порядок лестничные клетки, а также территорию у лифта, холлы у квартиры.