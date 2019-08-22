В Уфе 103 многоквартирных дома планируют отремонтировать за 124 млн рублей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все средства из регионального бюджета.
Как сообщает РБК-Уфа, будущему подрядчику необходимо будет выполнить ремонт от 5-ти до 12-ти этажей домов до декабря этого года. Он должен отремонтировать территорию общей долевой собственности, привести в порядок лестничные клетки, а также территорию у лифта, холлы у квартиры.
Торги состоятся 13 сентября, аукцион объявил региональный оператор капремонта. Заявки на выбор будут принимать с 21 августа по 10 сентября.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей