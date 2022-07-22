Под постом Хабирова о благоустройстве дворов уфимка показала потенциального убийцу

Пользовательница сфотографировала балконы домов на Карла Маркса в Уфе с которых осыпаются куски штукатурки и выложила их на странице главы в соцсетях 21 июля.

Под постом Радия Хабирова о благоустройстве дворов, а конкретно об очередном «Башкирском дворике» во дворе по улице Карла Маркса в Уфе ту же самую улицу, но уже с другого ракурса показала неравнодушная горожанка. Выложенные фотографии женщина снабдила саркастической подписью. Башкирские дворики говорите?))) А как вам вот такое? До очередной трагедии один удар штукатуркой! Улица Карла Маркса дома 63, 65, 67. Из Уфы с любовью, так сказать…Дина Шафина Стоит отметить, что на фото видно, что штукатурка с балконов уже падала и то, что никто не пострадал это лишь счастливая случайность. Однако были случаи падения штукатурки «с последствиями», причем падала она с относительно новых домов. Так в прошлом году в Уфе с фасада многоэтажки обвалилась штукатурка прямо на автомобили и балкон. К счастью тогда никто не пострадал, но стоит ли рисковать — открытый вопрос. Между тем на комментарий женщины отреагировали в администрации Советского района и пообещали, что компетентные работники ЖЭУ-17 обследуют фасады домов, а территорию под балконами оградят до ремонта.

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