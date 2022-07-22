Благоустройство Непейцевского дендропарка в Уфе: кому и зачем это нужно?

В нужное русло беседа так и не ложится. Позже понимаю, что причиной этому — не только недоверие новой команде менеджеров-непрофессионалов. Вопрос выживания дендропарка зависит от позиции, как бы шаблонно это ни звучало, «обычных уфимцев». Тех, кто помнит, как выглядит бархат амурский, где растет привитый на сосну кедр. От детей, на которых вообще-то взвалили взрослую ответственность за уникальный парк (и за это стыдно), которые каждую весну приходят на субботники, вытаскивая из леса телевизоры и диваны. От юных натуралистов и экологов, которых получится воспитать иначе, чем тех, кто поджигает кедровую смолу. Ну и тех, кто так же, как и мы, увидит ценность в дендропарке. Если таких людей будет больше, не все потеряно. Даже с футболистами в управленцах Горзеленхозом. Поэтому Сергей Владимирович и не рассуждает о «прожектах», а занимается тем, что у него так хорошо получается: делится знаниями. Вместо трепа.