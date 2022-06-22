В Уфе штрафовать за парковку на газонах будут «Ангелы»

В администрации уверены, что внедрении данной системы повысит сознательность автомобилистов и не позволит им парковаться на озелененных территориях. Известно, что система внедрена в работу всех административных комиссий города.
Так, «Ангел» полностью автоматизирует процессы административного производства, визирования и отслеживания данных об оплате и статусах почтовых отправлений.
Кроме того для комиссий были приобретены программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП», которые позволят фиксировать правонарушения с последующим переносом фотофактов. Отмечается, что список с номерами автомобилей-нарушителей будет формироваться автоматически и передаваться в ГИБДД для определения собственника транспортного средства.
По словам председателя госкомюстиции Башкирии Владимир штраф за парковку на газонах и других несанкционированных местах для автомобилистов составляет от 1 до 2 тысяч рублей, повторное нарушение влечет за собой штраф от 3 до 4 тысяч. Штраф для должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч. Наиболее высокие штрафы для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей и от 35 до 50 тысяч рублей.