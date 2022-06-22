В Уфе перекроют участок улицы в центре города на четыре часа

Сегодня в течение четырёх часов для проезд транспорта будет недоступен участок улицы Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что ограничение, введённое на крайней левой полосе улицы Вокзальной на участке от ул. Карла Маркса до здания № 39 по ул. Вокзальной), продлится с 12:00 до 16:00. Ограничение накладывается в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, который традиционно празднуется 22 июня.
Наряду с этим отмечается, что с 14:00 до 15:00. на данном участке под запретом будет движение грузовиков.